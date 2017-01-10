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أمير الرياض يستقبل مسؤولًا أمميا ويطلع على التقرير السنوي لجوازات المنطقة

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أمير الرياض يستقبل مسؤولًا أمميا ويطلع على التقرير السنوي لجوازات المنطقة أمير الرياض يستقبل مسؤولًا أمميا ويطلع على التقرير السنوي لجوازات المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان فيليب الستون الذي يزو المملكة حالياً .

ورحب سمو أمير منطقة الرياض بفيليب الستون متمنياً له التوفيق والنجاح، كما جرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات .

كما استقبل أمير الرياض، في مكتبه بقصر الحكم أمس مدير عام جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني، الذي قدم لسموه نسخة من التقرير السنوي لأعمال جوازات منطقة الرياض لعام 1437هـ . وثمن سمو أمير منطقة الرياض الجهود المبذولة من جوازات المنطقة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم.

.. ويتسلم نسخة من التقرير السنوي لجوازات الرياض

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