رئيس النيجر يؤدي مناسك العمرة

أدى فخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر, أمس مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد الحرام, عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

كما زار الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر أمس المسجد النبوي، لأداء الصلاة فيه والتشرف بالسلام على المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهم. واستقبل فخامته لدى وصوله المسجد النبوي، قائد قوة أمن المسجد النبوي عميد مظلي عبدالرحمن المشحن، وعددٌ من المسؤولين.

وكان رئيس جمهورية النيجر قد وصل المدينة المنورة أمس قادما من الرياض، حيث استقبله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المدينة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد، ومدير المطار محمد الفاضل، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ووصل فخامة الرئيس إيسوفو أمس إلى جدة، وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبدالوهاب عسيري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز المهندس عبدالله الريمي، ومدير مكتب المراسم بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، وعدد من المسؤولين.

.. ولدى وصوله جدة