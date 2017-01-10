آل الشيخ بحث مع وزير العدل الجيبوتي تطوير العلاقات

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس الاثنين، وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان في جمهورية جيبوتي مؤمن أحمد شيخ والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

ورحب رئيس مجلس الشورى في مستهل اللقاء بالسيد مؤمن أحمد شيخ والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة، وأكد أهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين واستكشاف آفاق جديدة للعلاقات ودعمها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأشار آل الشيخ إلى مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة وجمهورية جيبوتي في شتى المجالات، متمنياً أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين لاسيما العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الجيبوتي.

من جانبه عبر وزير العدل الجيبوتي عن سعادته بزيارة المملكة ومجلس الشورى بصفة خاصة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين خاصة العلاقات البرلمانية بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى مجالات التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب الجيبوتي وتبادل الزيارات بينهما.

وفي نهاية الاستقبال تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري، سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة السيد ضياء الدين سعيد.