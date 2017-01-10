تموين سوهاج تحرر 119 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحلات

سوهاج – عمرو خلف

قال أحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج: إن المديرية قامت بتحرير 99 محضرا ضد أصحاب المخابز، عبارة عن نقص وزن ومواصفات وتوقف عن الإنتاج على مستوى مراكز المحافظة، كما تم تحرير عدد 20 محضرا ضد أصحاب المحلات بسبب البيع بأزيد من السعر واحالتهم الى النيابة المختصة للتحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه تم وقف حركة أعمال البطاقات التموينية للمواطنين فى المكاتب التموينية لمدة شهرين بناء على تعليمات الوزارة مع استمرار إصدار بطاقات بدل الفاقد والتالف فى المكاتب التموينية على مستوى مراكز المحافظة.