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روسيا تبحث تشكيل جبهة موحدة من المعارضة السورية لخوض المحادثات مع دمشق

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روسيا تبحث تشكيل جبهة موحدة من المعارضة السورية لخوض المحادثات مع دمشق روسيا تبحث تشكيل جبهة موحدة من المعارضة السورية لخوض المحادثات مع دمشق

>أ ش أ

بحث ميخائيل بوجدانوف مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وافريقيا ونائب الرئيس الروسى، أمس الاثنين، جهود تشكيل "منصة مشتركة للمعارضة السورية" لخوض المحادثات مع السورية، وذلك خلال لقائه مع قدرى جميل قائد الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير إحدى قوى ما يعرف بمعارضة الداخل فى سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية ـفى بيان مساء الاثنين " ناقش الجانبان الموقف الحالى داخل وحول سوريا مع التركيز على أفق تشكيل المعارضة السورية لمنصة مشتركة متحدة لتمكينها من لعب دور بناء فى عملية التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وأشارت وكالة الأنباء الروسية (تاس) إلى أنه من المتوقع أن تنعقد المشاورات بين الحكومة والمعارضة السورية فى العاصمة الكازاخية أستانا خلال النصف الثانى من الشهر الجارى، بينما تتواصل الجهود فى جنيف، حيث يسعى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا إلى إجراء جولة جديدة من محادثات السلام يوم 8 فبراير المقبل.

 


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