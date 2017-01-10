أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تحتاج إلى التحكم فى أعصابك اليوم

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تحتاج إلى التحكم فى أعصابك اليوم حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى.. تحتاج إلى التحكم فى أعصابك اليوم

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى

تلجأ اليوم إلى أحد أساليب الخداع لإنجاز مهمتك فى العمل، لكن عليك أن تدرك أن المحيطين بك يعرفون جيداً ما تحاول القيام به، فكن حذراً.

 

على الصعيد العاطفى

احترس من عدم التحكم فى أعصابك، وحاول أن تنأى بنفسك عن المقربين منك عندما تشعر بحالة الانفعال الزائد، وقد تقوم بالاعتداء على أحد الأشخاص الذين يزعجونك بحديثهم.

 

برج السرطان على الصعيد الصحى

الإجهاد العقلى خلق شعورا من الخمول والركود، وعليك أن تبتعد عن الأنشطة المجهدة لذهنك وتطلب قسطا من الراحة من رؤسائك فى العمل حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يحتاج إلى إلقاء نظرة واقعية على الوضع الخاص بك، خاصة الوضع الاقتصادى، التباهى قد يكون متعة، ولكن ذلك يسبب ضغط غير ضرورى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى