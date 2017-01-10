حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. آلام المعدة تحاصرك اليوم

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتميز الرجال من أبناء هذا البرج بالعناد الشديد.

حظك اليوم برج الثور على المستوى العاطفى

اعتراف شخص قريب منك بحبه لك، من المتوقع أن تكون هذه هى بداية علاقة صداقة قوية وكذلك رومانسية، عليك أن تدرس الأمور جيدًا قبل التسرع واتخاذ قرارات متهورة.

برج الثور على الصعيد المهنى

عليك توخى الحذر فى مكان عملك اليوم، من المتوقع أن ترتكب خطأ كبيرا، مما سيكون له تأثير على وضعك فى العمل بالكامل، فقط عليك الانتباه إلى هذا الأمر.

برج الثور على الصعيد الصحى

تشير التوقعات احتمالية إصابتك بأمراض المعدة اليوم، كما يفضل أن تتجنب تناول الكثير من المياه والسوائل التى قد تزيد مرضك.

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تكون الفترة المقبلة ممتلئة بالكثير من الأحداث المهمة تحديدًا على مستوى العائلة كذلك الأصدقاء.