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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف مفاجأة عن شريك حياتك

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف مفاجأة عن شريك حياتك حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف مفاجأة عن شريك حياتك

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نقدم لمولود برج الميزان على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الترابى الذى يتميز أبناؤه بالعدل والحكمة والقدرة على تكوين علاقات طيبة مع الجميع، ولكن يعيبه التردد الشديد وعدم الثقة بالنفس.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

ستحصل على عرض عمل جيد اليوم، ولكنه قد يضطرك إلى الانتقال إلى مكان آخر أو حتى دولة أخرى كى تستفيد من هذا العرض، وعلى الرغم من أن عرض العمل قد يبدو جذابًا للغاية إلا أنك تحتاج للنظر فى كل زواياه جيدًا قبل أن تقبله بالفعل.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى

تكتشف اليوم مفاجأة كبيرة عن شريك حياتك ولكنها ستكون مفاجأة سارة، ويمكن لهذه المعلومات الجديدة أن تحل عددًا من المشاكل والقضايا المربكة المحيطة بعلاقتك به، فحاول أن تستفيد من هذا الوضع لتحسين علاقتك بشريك حياتك.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى

من المحتمل أن تتجدد اليوم مشاكلك مع الأمراض المزمنة التى تعانى منها، كضغط الدم أو السكر وأنت بحاجة لأن تكون حذرًا مع نظامك الغذائى، ومن المتوقع أيضًا أن تعانى الصداع النصفى أو تعانى الصداع بسبب التوتر، وضغط الدم ومشاكل أخرى من المحتمل أن تواجهها اليوم.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

تعانى الكثير من التردد والفوضى التى تصل إلى ذروتها الآن، ومن المحتمل أن تواجه مشاكل على الصعيد الأسرى متعلقة بالعقارات أو المسكن.


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مصر 365

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