حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية المتأججة العواطف، وهم كالبركان الثائر تحت سطح البحر، إنه برج العقرب، ويقدم اليوم السابع حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والاجتماعى.

حظك اليوم العقرب على الصعيد المهنى

قدرتك على التركيز المهنى كبيرة اليوم، ومع ذلك تريث فى كل خطوة تقوم بها فعلى سبيل المثال ركز فى قيام التعاملات التجارية وأجل التسوق عبر نافذة الإنترنت.

العقرب على الصعيد العاطفى

هذا هو الوقت المناسب لتظهر اهتماما خاصا لعائلتك، فأنشطة الأطفال يمكن أن تشغلك طوال اليوم، حيث يمكنك اللعب مع طفلك، يمكنك أيضًا زيارة والديك أو التخطيط لرحلة لهم إذا كانوا يعيشون بعيدًا.

العقرب على الصعيد الصحى

خصص ساعة الاستيقاظ لصحتك، حاول التفكير بمختلف الأنشطة التى تؤثر عليك، على سبيل المثال راقب عادات تنفسك.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

طريقك اليوم يعتمد على المغامرة، فأنت ذاهب لقهر كل العقبات فى طريق الإصرار والقوة، لذا يمكنك جدولة جميع الأنشطة الصباحية، وسوف تجد النجاح دون أى مشاكل.