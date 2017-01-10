حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. طموحك عال اليوم

كتبت أسماء زيدان

هو أحد الأبراج المائية التى تتسم بالأحاسيس المرهفة والعاطفة الجياشة رومانسى لأبعد حد، ويعشق العيش فى الخيال، كما أنه غير واقعى بالمرة، إنه برج الحوت، ويقدم اليوم السابع لمواليد برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى

تشعر بما لديك من طموح اليوم، وفرصة جديدة تنفتح فى مكان عملك سوف تكون حريصًا جدا على الاستفادة منها.

الحوت على الصعيد العاطفى

خضت مؤخرا علاقة عاطفية ورومانسية مع شخص عرفته منذ فترة طويلة ولكن أصابك الذهول لرؤية الجانب الآخر من هذا الشخص، وسوف تتصرف بنضج خلال الفترة الحالية.

الحوت على الصعيد الصحى

قد تشعر أنك خرجت من نطاق السيطرة اليوم بسبب سوء سلوك أحد الأشخاص، عليك الاسترخاء ليمر الأمر بسلام عليك وعلى من حولك، واحرص على تحفيز عقلك والثقة الخاصة بك .

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

الحدث العظيم الذى تنتظره هناك فرصة كبيرة ليحدث اليوم ولكن من المهم أن تأخذ فى حسبانك اتجاهات علم الطاقة والكواكب وتضعها فى الاعتبار لاكتشاف الطريق الصحيح هذه المرحلة.