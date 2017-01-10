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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 10/1/2017.. تحقق نجاحات كثيرة فى مجال الأعمال الأدبية

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برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 10/1/2017.. تحقق نجاحات كثيرة فى مجال الأعمال الأدبية برج الجدى حظك اليوم الثلاثاء 10/1/2017.. تحقق نجاحات كثيرة فى مجال الأعمال الأدبية

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عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما، وتعلقه الدائم بالعادات والتقاليد وحب الأسرة يجعل منه شخص محب للغير، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى

اليوم مناسب لتحقيق نجاحات فى الأعمال الإبداعية والفنية التى تحبها، ولديك فرصة كبيرة للتعرف على شخصيات مهمة من الفنانين والأدباء الذين يجدون فى عملك إضافة كبيرة للقيمة الفنية.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى

تقع اليوم ضحية لعدد من المشاكل التى لم تعلن عنها من قبل، ربما تشعر بحالة من الاختناق والضيق بسبب توتر علاقتك بالحبيب دون أن تعلن عن سبب واضح.

 

على الصعيد الصحى

حاولت أن تقوم بممارسة عدد من الأنشطة الرياضية فى الفترة الأخيرة، إلا أن انشغالك بالأعمال الإبداعية جعل اهتمامك منصبا على متابعة النشاطات الفنية التى تؤثر بشكل إيجابى على حالتك المزاجية.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يكون يومه مشحونا بالعواطف ولمشاعر التى سيحاول التفكير فيها كثيراً للوقوف على أسباب فشل علاقته العاطفية بعد مضى وقت طويل عليها.

 


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مصر 365

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