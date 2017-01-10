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الوحدة السعودى يطلب استعارة أحمد حمودى واللاعب يتمسك بالأهلى

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الوحدة السعودى يطلب استعارة أحمد حمودى واللاعب يتمسك بالأهلى الوحدة السعودى يطلب استعارة أحمد حمودى واللاعب يتمسك بالأهلى

>كتب فتحى الشافعى ومحمد عراقى

تلقى أحمد حمودى صانع العاب الباطن السعودى عرضاً للانتقال لفريق الوحدة السعودى لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بداية من شهر يناير الجاري.

وتحدث المصرى عادل عبد الرحمن المدير الفنى للوحدة مع اللاعب والذي قام بتدريبه فى الباطن السعودى عن امكانيه انتقاله للوحدة ،فى ظل قناعاته الكبيرة بإمكانياته الفنية والبدنية إلا أن اللاعب طلب تأجيل المفاوضات لحسن فسخ عقده مع الباطن.

ويقترب أحمد حمودى من الانتقال للأهلى بعد التوصل لإتفاق مادى مع الإدارة الحمراء ويتبقى أن يقوم اللاعب بفسخ عقده بالتراضى مع الباطن خاصة وأنه لا يتقاضى راتبه منذ 3 أشهر ،حيث يُفضل اللاعب العودة لمصر عبر البوابة الحمراء.


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