"تموين سوهاج" تلقى القبض مسئول مركز تعبئة لتمديده صلاحية 113 طن سكر

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وذلك يقيادة العقيد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط "40" قضية تموينية منها ضبط هشام . ب . م 42 سنة مدير مسئول مركز تعبئة مواد غذائية ويقيم دائرة مركز أخميم لقيامه بكتابة بيانات مخالفة للحقيقة علي العبوات وتمديد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتم ضبط "70" طن أرز ،"43" طن سكرتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كمـــا تم ضبط "10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ،"4" قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وقضيتان مخابز أنتاج خبز ناقص الوزن ،وقضيتان عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضيتان عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل محل التموين ،"5" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وقضيتان عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز ،"3" قضايا منشأة بدون ترخيص ،"5" قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضيتان عدم وجود ميزان حساس بالمخبز ،وقضيتان عدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.