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نادين نسيب نجيم تتغزل بأميرها

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الإثنين 09-01-2017 19:53

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة عائلية تجمعها بابنتها هافن وابنها الصغير جيوفاني. في الصورة التي نشرتها نادين عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستقرام" بدا جانب من وجه هافن، بينما ظهرت نادين راكعة على الأرض متأملة بوجه إبنها جيوفاني، وعلقت على الصورة قائلة " أنا دايبة في خالصة بالمرة رايحة سلاطة في أميري الصغير. يؤبرني شكلك يا حبيبي. ولكك يي ما أطيبك ولك خلص. اسم الله ما شاء الله. الله يحميك".
يشار إلى أن نادين نسيب نجيم سوف تباشر قريباً بتصوير مسلسلها الرمضاني 2016 "الهيبة" مع النجم السوري تيم حسن، كما أعلنت أنها ستكون الوجه الدعائي لماركة عدسات لاصقة ودار أزياء شهير.

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سيدتي