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من حاول التهام أذن رامي عياش؟

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الإثنين 09-01-2017 21:43

يمضي معظم النجوم في هذه الأيام أوقاتهم في البيت، بعدما انشغلوا خلال الفترة الماضية بحفلات الأعياد وآخرها حفل رأس السنة، ومن بينهم الفنان رامي عياش الذي أحب أن ينقل إلى متابعيه بعضاً من الأجواء العائلية التي يمضيها مع إبنه الوحيد آرام.
فقد نشر رامي عبر حسابه على "إنستقرام" صورة تجمعه بإبنه آرام مكتفياً بإظهار الجزء السفلي من وجهه وهو يحاول أن يقضم أذنه وعلق تحتها "يوم الأحد مع إبني، فقدت أذنيّ".
يشار إلى أن رامي عياش أحيا حفل رأس السنة في ، كما يعرض له حالياً مسلسل "امير الليل".

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سيدتي

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