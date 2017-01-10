ملحم زين يحتفل بعيد ميلاد إبنه البكر علي وسط فريق لكرة السلة

بين الرياضيين وفي ملعب نادي "الهومنتمن" لكرة السلة، احتفل الفنان ملحم زين بعيد ميلاد ابنه البكر علي وتحديداً وسط لاعبي الفريق.

علي الذي أتمّ السابعة من عمره بدا سعيداً وهو يحتفل بعيد ميلاده بين أعضاء فريق نادي الهومنتمن ونجمه فادي الخطيب الذين غنوا له "عيد ميلاد سعيد علي".

ملحم نشر صوراً من المناسبة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستقرام" وعلق على إحدى الصور "العمر كلو علوش.. الله لايحرمني منك ومن طيبتك وضلك مالي عليّ الدنيا أنت واخواتك"، كما علق على صورة تجمعه بإبنه وبفادي الخطيب" الله يديمك أخ وصديق وتضلك رافع راس لبنان بالعالم كله شكرا tiger فادي الخطيب".

يشار الى أن زوجة ملحم تماني سالم البيض وضعت قبل نحو أسبوعين طفلهما حسين، كما لهما إبنة وحيدة اسمها فاطمة.