بالفيديو: المطربة ساندي تستعد لمغادرة مصر نهائياً

صدمت المطربة ساندي جمهورها بأول محادثة مباشرة بالفيديو عبر حسابها الموثق بموقع "الفيس بوك"، بعدما أعلنت قرارها بمغادرة القاهرة بصورة نهائية والإنتقال للإقامة بمدينة دبي، دون الكشف عن الأسباب ولكنها وعدت بمواصلة زيارة مصر بصورة متكررة وتنظيم حفلاتها الفنية بالتبادل ما بين مصر والإمارات.

ساندي ظهرت مرهقة ومرتبكة وبيدها مقياس للحرارة وبررت ذلك بإصابتها بنزلة برد حادة، ووعدت بمقابلة جمهورها مساء كل يوم أحد أسبوعياً عبر هاشتاق ساندي لايف بالفيس بوك، كما جددت دعوتها لقضاء يوم كامل مع المتميزين دراسياً وقالت: "أنا عند وعدي اللي هيطلع الأول فى الامتحانات هخرج معاه وهيبقى يوم حلو"، وأكدت أنها كانت تنوي فعل الأمر ذاته العام الماضي لكن لم يتواصل معها أحد.

هل فشلت ساندي في حل أزماتها بمصر التي تسببت سابقاً في اعتزالها وعلاجها نفسياً فقررت الرحيل لمدينة دبي؟