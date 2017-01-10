أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: المطربة ساندي تستعد لمغادرة مصر نهائياً

Google+ Print

الإثنين 09-01-2017 21:58

صدمت المطربة ساندي جمهورها بأول محادثة مباشرة عبر حسابها الموثق بموقع "الفيس بوك"، بعدما أعلنت قرارها بمغادرة القاهرة بصورة نهائية والإنتقال للإقامة بمدينة دبي، دون الكشف عن الأسباب ولكنها وعدت بمواصلة زيارة بصورة متكررة وتنظيم حفلاتها الفنية بالتبادل ما بين مصر والإمارات.

ساندي ظهرت مرهقة ومرتبكة وبيدها مقياس للحرارة وبررت ذلك بإصابتها بنزلة برد حادة، ووعدت بمقابلة جمهورها مساء كل يوم أحد أسبوعياً عبر هاشتاق ساندي لايف بالفيس بوك، كما جددت دعوتها لقضاء يوم كامل مع المتميزين دراسياً وقالت: "أنا عند وعدي اللي هيطلع الأول فى الامتحانات هخرج معاه وهيبقى يوم حلو"، وأكدت أنها كانت تنوي فعل الأمر ذاته العام الماضي لكن لم يتواصل معها أحد.

هل فشلت ساندي في حل أزماتها بمصر التي تسببت سابقاً في اعتزالها وعلاجها نفسياً فقررت الرحيل لمدينة دبي؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم