دانا جبر تتعرض لحادث سير مروّع في دمشق

تعرضت الممثلة السورية دانا جبر لحادث سير مروّع في حي أبو رمانة بالعاصمة السورية دمشق .

واصطدمت سيارة مسرعة بسيارة الفنانة الشابة وبالتحديد بين البابين الأمامي والخلفي بصدمة قوية جداً حيث كانت فتاة صغيرة متهورة تقود السيارة الأخرى كما صرحت دانة .

وأضافت: "من شدة الصدمة وقوة الصوت شعرت بأن نهايتي قد اقتربت لكن عناية اللـه أنقذتني ولم أصب إلا ببضعة رضوض والحمد لله أن الخسارة مادية فقط ".

يشار إلى أن دانا تتابع في الوقت الحالي تصوير دور البطولة في مسلسل "سنة أولى زواج" بالإضافة إلى مشاركتها بمسلسل " شبابيك " و الجزء 13 من مسلسل "بقعة ضوء".