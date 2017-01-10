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أمل عرفة تعايد ابنتها.. كم بلغ عمرها؟

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الإثنين 09-01-2017 22:12

عايدت النجمة السورية أمل عرفة ابنتها مريم التي احتفلت بعيد ميلادها أمس وتمنت لها الخير والصحة برفقة شقيقتها سلمى.

وقالت أمل في تعليق نشرته على "فيسبوك" : "صارو تمان سنين يا روح الروح انتي ... هنن تمان سنين وتسع شهور ... أغلى عمر وأغلى ضحكة .... يارب تكبر فرحتي فيكي بشهاداتك العالية ونجاحك وسعادتك وضحكتك انتي وأختك سلمى ما تفارقكون ... ربي يحمي ولاد الكل مرررررررريم " .

والنجمة أمل عرفة لديها طفلتين من طليقها عبد المنعم عمايري وهما سلمى ومريم، يعيشان مع أمل بعد انفصال والديهما اللذين مازالت تجمعهما علاقة صداقة واحترام.

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سيدتي