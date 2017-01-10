Meryl Streep تهاجم دونالد ترامب في الـ "Golden Globe" بكلمة مؤثرة

حصدت النجمة العالمية ميريل ستريب Meryl Streep ليل أمس جائزة Cecil B. DeMille لمساهمتها المميزة في مجال الفن ، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز 2017 Golden Globes في دورته السنوية الـ74.

وخلال تسلمها الجائزة، ألقت النجمة كلمة مؤثرة جداً، انتقدت فيها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب Donald Trump.

وقالت ميريل: " إن أكثر المواقف الصادمة في 2016 كانت عندما قام الشخص الذي سعى للجلوس على أكثر المقاعد احتراماً في بلدنا بتقليد مراسل معوّق"، مشيرة بذلك إلى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، الذي كان قد سخر من المراسل سيرج كوفاليسكي، الذي يعمل الآن لصحيفة نيويورك تايمز، والذي يعاني من مرض مزمن يضعف حركة ذراعيه.

وشكرت النجمة البالغة من العمر 67 عاماً الصحافة الأجنبية على وجودها في القاعة التي عجّت بالفئات الأكثر كرهاً لدى أغلبية المجتمع الأمريكي في الوقت الحالي، وهم هوليوود والأجانب، بحسب تعبيرها.

وتابعت : "هناك مثلا آيمي آدمز التي ولدت في فينيسيا الإيطالية، والجميلة روث نيغا التي ولدت في أديس أبابا بإثيوبيا، وتربّت في إيرلندا، والممثل رايان غوسلينغ الذي فاز بجائزة أفضل ممثل لفيلم موسيقي وهو كندي الجنسية، وديف باتل ذو الأصول الكينية والبريطاني الجنسية، والذي يؤدي دور الهندي في معظم أفلام هوليوود؛ فكل هؤلاء لا يمكن لأحد أن يطردهم ويبعدهم من الولايات المتحدة".

وختمت النجمة ميريل ستريب حديثها بالقول: "هوليوود تعجّ بالغرباء والأجانب، وإذا أخرجناهم جميعاً من البلاد فلن يكون لديك شيء لتشاهده سوى كرة القدم والفنون القتالية المختلطة".

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