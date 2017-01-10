خلافاً للتوقعات.. The Crown يخطف جائزة أفضل مسلسل من Game of Thrones

تخلل حفل الـ Golden Globe بنسخته الـ 74 مفاجآت عدة، وأبرزها كان فوز مسلسل The Crown بجائزة أفضل مسلسل درامي للعام 2016، متفوقاً على مسلسل Game of Thrones الذي تصدر التوقعات.

تدور أحداث مسلسل The Crown حول الملكة إليزابيث منذ إعتلائها العرش الملكي استمراراً بالدخول في العلاقات الشخصية والمكائد الدرامية داخل قصر باكنغهام الملكي.

ويرصد العمل محاولة الملكة الشابة إثبات ذاتها، ومعاناتها في حياتها الشخصية مع زوجها فيليب وأختها مارغريت وبقية العائلة الملكية، كما ينقل محاور مهمة جداً في السياسة العامة خاصةً أنّها اعتلت العرش الملكي في فترة حرجة من التاريخ البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية.

يشار الى أن فيلم "Lala Land" نال حصة الأسد، إذ فاز بـ 7 من الجوائز التي ترشح لها، ليكون الفيلم الأول بتاريخ "Golden Globe" الذي يحصد 7 جوائز.

أقيم الحفل مساء الأحد في ولاية لوس أنجلوس، داخل فندق بيفرلي هيلتون في واحدة من أكبر الأمسيات الفنية على مستوى العالم.

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