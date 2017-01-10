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دونالد ترامب يرد على هجوم Meryl Streep.. بماذا وصفها؟

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الإثنين 09-01-2017 22:49

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump على الممثلة العالمية ميريل ستريب Meryl Streep، بعد الهجوم الذي شنته عليه خلال تسمها جائزة Cecil B. DeMille، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز 2017 Golden Globe في دورته السنوية الـ74.

ووصف النجمة ستريب بأنها "ممثلة مبالغ في تقديرها"، وكتب عبر حسابه الخاص على تويتر: "ميريل ستريب واحدة من أكثر الممثلات المبالغ في تقديرهن في هوليوود، لا تعرفني لكنها هاجمتني الليلة الماضية في حفل Golden Globe".

وهذه التغريدة هي ثاني رد من ترامب على ميريل، إذ قال في مقابلة هاتفية مع "نيويورك تايمز": "الناس يواصلون القول إنني قصدت السخرية من إعاقة الصحفي، وكأن ميريل ستريب وآخرين بإمكانهم أن يقرأوا أفكاري. لم أقم بذلك قط".

وكانت ستريب قالت لدى استلامها الجائزة: "إن أكثر المواقف الصادمة كانت عندما قام الشخص الذي سعى للجلوس على أكثر المقاعد احتراماً في بلدنا بتقليد مراسل معوّق"، مشيرة إلى واقعة حصلت عام 2015 وسط حشد في ساوث كارولاينا، عندما أشاح ترامب بذراعيه وغير نبرة صوته مقلداً، فيما يبدو، الصحفي سيرج كوفاليسكي من صحيفة نيويورك تايمز الذي يعاني من إعاقة حركية.

ولم تذكر ستريب ترامب بالاسم، لكنها استغلت كلمتها كلها تقريباً لانتقاد سلوكه وسياساته ودعت هوليوود للوقوف بقوة ضد أي هجوم ودعم حرية الصحافة.

 

 

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