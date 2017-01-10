لكنة صوفيا فيرغارا تثير السخرية في حفل الـ Golden Globe

أثارت النجمة الأمريكية ذات الأصل الكولومبي، صوفيا فيرغارا Sofia Vergara، موجة من السخرية أثناء إلقائها كلمة في حفل توزيع جوائز Golden Globes بدورته السنوية الـ74.

وكانت صوفيا تتحدث في خطابها على المسرح عن تقليد كلّ عام في الحفل، وهو تقديم جيل ثانٍ للمشاركة في تقديم الجوائز، فكانت المفاجأة أن لكنتها الكولومبية لم تسعفها في ذلك فأثارت ضحك الحضور.

وقالت النجمة بالإنجليزية كلمة annual بشكل خاطىء إذ لفظتها مرة آنال، ومرة آنوس، لتعود وتغيّر الجملة التي بقيت بذات المعنى من دون استخدام كلمة annual .

يشار إلى أن صوفيا تألقت على المسرح بفستان رائع من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد من مجموعة شتاء 2016.

يذكر أن حفل توزيع جوائز Golden Globes أقيم في لوس أنجلوس بدورته الـ74، في فندق بيفرلي هيلتون، في واحدة من أكبر الأمسيات الفنية على مستوى العالم، وحصد خلاله فيلم "Lala Land" حصة الأسد من الجوائز بفوزه بالجوائز الـ7 التي ترشّح لها، ليكون الفيلم الأول بتاريخ "Golden Globe " الذي يحصد 7 جوائز.

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