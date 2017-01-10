مكتب دبي الذكية يوقع اتفاقية مع حاضنة الابتكار العالمية

أعلن مكتب دبي الذكية، عن توقيعه اتفاقية مع حاضنة الابتكار العالمية للريادة 1776، وهي مؤسسة مصلحة عامة، تتخذ من واشنطن مقراً رئيساً لها، وتعد أول حاضنة ابتكار عالمية للتكنولوجيا تتخذ من دبي مركزاً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك استعداداً للانضمام لمجلس الابتكار التابع للحاضنة.

وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجعل دبي المدينة الأسعد على وجه الأرض، يهدف مكتب دبي الذكية لدمج رؤيته الاستراتيجية مع موارد الحاضنة ومقدراتها الابتكارية، للدفع بفرص قادة الفكر والمشاركة في قطاعاتها الرئيسة.

ومن جانبه، يوفر مجلس الابتكار في حاضنة 1776 لمكتب دبي الذكية، الفرص التي تساعده على الاستفادة من الشبكة الواسعة من الشخصيات الهامة حول مختلف أرجاء العالم .

فوائد

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية: «يزخر مجلس الابتكار في حاضنة 1776 بأفضل القادة والشخصيات ذات التأثير من مختلف أنحاء العالم. ونحن نثق بأن شراكتنا مع 1776 ستسهم في إنعاش حركة الابتكار وريادة الأعمال في المدينة، والدفع برؤيتنا من أجل تعضيد وتوفير وتطوير خبرات تتسم بالسلامة والكفاءة والسلاسة والمقدرة على التأثير لسكان وزوار دبي».