كهرباء دبي تطلع «اقتصادية الشارقة» و«إينوك» على أفضل الممارسات

استقبلت هيئة كهرباء ومياه دبي وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة للاطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في الهيئة.

تعرف الوفد خلال الزيارة على منهجية إدارة العمليات في الهيئة، والنقلة النوعية التي شهدتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، إضافة إلى النواحي الفنية لنظام تنظيم المراجعين، والمميزات التي يوفرها هذا النظام للهيئة. كما اطلع الوفد على نوعية التقارير التي يوفرها النظام وآلية استخراجها، وتجربة الهيئة في ضبط مؤشرات الأداء الخاصة بمتابعة جودة تقديم الخدمة، وآلية متابعة الجودة.

وفي السياق نفسه، استقبلت الهيئة وفداً من شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، للتعرف على أحدث التجارب والتقنيات المبتكرة والمستخدمة في مجال تحول العمليات والخدمات الخاصة بتخطيط الموارد والأعمال الفنية والتجارية، وكذلك المجالات الخاصة بإدارة وحوكمة أمن المعلومات وفق أفضل الممارسات والحلول العالمية.

وكان في استقبال الوفد من الهيئة فيصل الدشتي، نائب الرئيس بالإنابة - الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات، وحاتم الشافعي، مدير أول المشاريع والحسابات الرئيسية في قطاع الابتكار والمستقبل. وترأس وفد شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) عبدالمجيد مالك، مدير تكنولوجيا المعلومات.

واطلع الوفد خلال الزيارة على هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في مجال أمن المعلومات، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الهيئة .

وحول أهمية الزيارات المتبادلة وتبادل الخبرات لدى الهيئة، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تحرص الهيئة على تعزيز أطر تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية للإسهام في تحقيق صدارة الدولة وإمارة دبي وريادتها في جميع المجالات تدرك الهيئة أهمية مواكبة جميع المتغيرات السريعة».