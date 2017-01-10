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«قرية الأعمال» الأفضل في عمليات الإخلاء لمبنى حكومي في دبي

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«قرية الأعمال» الأفضل في عمليات الإخلاء لمبنى حكومي في دبي «قرية الأعمال» الأفضل في عمليات الإخلاء لمبنى حكومي في دبي

حازت قرية الأعمال التابعة لمؤسسة دبي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، على المركز الأول كأفضل عملية إخلاء لمبنى حكومي للعام 2016 على مستوى إمارة دبي، بحسب متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني 200/‏200، مثل عملية الإخلاء الوهمي الذي أجرته الإدارة مؤخراً لقرية الأعمال.

وجرى التتويج عقب عملية الإخلاء الوهمي، التي نظمها فريق الإخلاء في الإدارة العامة للدفاع المدني، للتأكد من عدم وجودة أي معوقات لأجهزة المكافحة.

 وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يمثل هذا الإنجاز تتويجاً لجهود فريق العمل في قرية الأعمال المستمرة في مجال تحسين مستويات الجودة والأداء لضمان صحة وسلامة الموظفين والعملاء.

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