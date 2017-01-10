أكد خميس حمد الدهماني رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء في دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، صدور 258 ترخيصاً للبناء عبر المنصة الحكومية الموحدة خلال 54 يوماً.

وأوضح على هامش ورشة عمل نظمتها دائرة الشؤون البلدية والنقل وحضرها عدد من المكاتب الاستشارية الكبرى في أبوظبي للتعريف بآلية عمل المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء، أن وتيرة إصدار تراخيص البناء شهدت تسارعاً ملحوظاً منذ إطلاق المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء.

وقال إن عدد تراخيص البناء التي تم إصدارها من خلال المنصة الموحدة للتراخيص منذ إطلاقها في منتصف نوفمبر الماضي حتى أول من أمس بلغ 258 ترخيصاً من أصل 316 ترخيصاً تم تقديمها عبر المنصة. مشيراً إلى أن أقصر فترة زمنية تم منح ترخيص البناء خلالها في إطار المنصة الموحدة كانت في اليوم نفسه فيما بلغت أطول فترة زمنية حتى الآن 24 يوم عمل.

وألقى رئيس المنصة الحكومية الموحدة لتراخيص البناء الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة التي تناولت خصائص المنصة وأهدافها وكيفية تعامل المكاتب الاستشارية معها بشكل مباشر وسهل وانعكاساتها على كفاءة إصدار تراخيص البناء خاصة أن دائرة الشؤون البلدية والنقل حددت هدفاً واضحاً في إطار المنصة وهو إصدار تراخيص البناء في مدة أقصاها 30 يوم عمل.

تعاون

وأوضح الدهماني أن تنظيم الورشة يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية والنقل لتقوية أواصر التعاون مع القطاع الخاص وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمتعاملين والمستثمرين، كما تهدف الورشة إلى إطلاع الاستشاريين عن قرب على الإجراءات والمتطلبات التي تمكنهم من الحصول على رخصة البناء خلال (48) ساعة فقط وفقاً لإجراء الخدمة السريعة الذي لاقى ترحيباً واسعاً من قبل المكاتب الاستشارية.

تحديات

أتاحت ورشة العمل الفرصة للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنصة الحكومية وتقديم كل الدعم الفني اللازم للاستشاريين في استخدامها، وتذليل أي عقبات قد تواجههم في التقديم على تراخيص البناء عبر المنصة ومساعدتهم في الحصول عليها بأقل فترة ممكنة. كما تطرقت المنصة إلى الأخطاء الشائعة والنواقص التي تعطل إصدار رخص البناء بهدف تجنبها عند تقديم طلبات الترخيص والتمكن من إصدار الرخصة .