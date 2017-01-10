أول صحيفة تستخدم خاصية بديلة لـ«يوتيوب» في نشر فيديوهاتها على الموقع والمنصات

تواصل صحيفة «البيان» الارتقاء بتجربتها في الصحافة الرقمية، مواكبةً للاحتياجات المتسارعة في هذا المجال، وتلبيةً لإرضاء جمهور قرائها في الإمارات وفي العالم. وتماشياً مع «التراند» العالمي في تطوير المحتوى الخاص بالفيديوهات، وزيادة الطلب عليه من قبل المتصفح والمعلن على حد سواء، يعتبر موقع «البيان» الإلكتروني أول موقع إخباري في المنطقة يستخدم خاصية «مانغو مولو» الخاصة بنشر الفيديوهات بعيداً عن المنصات التقليدية مثل «يوتيوب».

وتتيح هذه الخاصية التحكم بشكل أفضل في عملية نشر الفيديوهات وتوجيهها إلى الجمهور، مع معرفة خصائص هذا الجمهور بشكل دقيق وتوزيعه الجغرافي وتقسيمه بحسب الجنسيات أو العمر والجنس. وتتلاءم هذه الخاصية مع التطورات التي شهدتها تجربة إنتاج الفيديوهات الخاصة بـ«البيان» خلال الشهور القليلة الماضية، إذ ارتفعت نسبة إنتاج المحتوى الخاص من الفيديوهات إلى أكثر من 60% مع نهاية العام الماضي، لتغطي، تحت اسم «البيان TV»، احتياجات الجمهور وذائقته.

وخلال الشهور القليلة الماضية، واكبت فيديوهات «البيان TV» أهم الأحداث في دولة الإمارات والعالم العربي، من خلال طائفة ثرية من المقاطع التي انتشرت على منصات «البيان» للإعلام الجديد، مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، وشاركها الجمهور بنسب عالية، وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة ومشاركة لبعض الفيديوهات مثل فيديو «السيارة الذكية».

واسترعت تجربة «البيان TV» ونشرها على خاصية «مانغو مولو» انتباه الجمهور، والجهات الحكومية والخاصة التي توجهت إلى شراكات من حيث المضمون مع موقع البيان، إضافة إلى تطور ملحوظ على مستوى الشراكات الإعلانية.

وتتنوع الفيديوهات، التي تسهل ملاءمتها للتطبيقات الذكية وأجهزة الهواتف وساعات «آبل» و«أندرويد»، بين «الموشن غرافيك» و«الوثائقي»، كما كانت «البيان» أول من أطلق الفيديوهات المصورة بتقنية 360 درجة.

وتحضّر «البيان» لمزيد من المفاجآت التي تعد بها جمهور قرائها المرحلة المقبلة في مجال الفيديوهات، من ناحية الأفكار والتقنيات، وجعل تجربة المشهد والمعلن، على حد سواء، أكثر دقة وفعالية. وحصل المحتوى المرئي على موقع «البيان» على جوائز محلية وعالمية، من بينها جوائز «أفكار الإمارات» و«وان إيفرا» وأفضل دعم رقمي لمبادرات ضخمة مثل «عام القراءة»، وترشح إلى جوائز أخرى مرموقة.