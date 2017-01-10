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"مستثمرى دمياط": مكتب التنمية الصناعية لديه صلاحيات لإنهاء تراخيص المصانع

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"مستثمرى دمياط": مكتب التنمية الصناعية لديه صلاحيات لإنهاء تراخيص المصانع "مستثمرى دمياط": مكتب التنمية الصناعية لديه صلاحيات لإنهاء تراخيص المصانع

>دمياط - عبده عبد البارى

قال أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة، إن قرار المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة واللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية بندب اثنين من المهندسين للعمل بمكتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، يصب فى مصلحة المستثمرين، وذلك فى إطار هيكلة المكتب بصورة تساعد على إنجاز وإنهاء جميع الأعمال الخاصة بالمستثمرين والقضاء على مشقة سفر المستثمرين للقاهرة الجديدة لإنهاء التراخيص.

وأضاف حفيلة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مكتب هيئة التنمية الصناعية بدمياط الجديدة أصبح لديه جميع الصلاحيات والاختصاصات والاختام لإنهاء جميع المستندات والأعمال التى يحتاج إليها المصنع والمستثمر، مثل استخراج وتجديد رخص التشغيل واستخراج وتجديد السجل الصناعى واستخراج رخصة المبانى للمنشآت الصناعية.

وطالب حفيلة أعضاء جمعية المستثمرين بالمحافظة بالتوجه وبدء التعامل مع المكتب لإنهاء أعمالهم .


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