لو متوتر.. ابعد عن المكرونة والخبز الأبيض علشان أعصابك

كتبت آلاء الفقى

الشعور بالقلق والتوتر من العادات السلبية التى تتعرض لها يوميا، نتيجة ضغوطات الحياة، لكن من الممكن أن تزداد عند تناول بعض الأطعمة، وهو ما حذر منه تقرير نشره موقع "بولد سكاى" الذى حذر من تناول المكرونة والخبر الأبيض عند الشعور بالقلق والتوتر، لأنها تؤدى إلى زيادته والوصول للعصبية.

كما أشار الموقع إلى بعض الأطعمة الأخرى مثل المشروبات السكرية والحلويات، لأنها تسبب تقلبات فى مستويات السكر فى الدم، مما ينتج عنها تغيير فى المزاج والشعور بالقلق والتوتر، وقد يصل الأمر إلى الشعور بالحزن، وهذا ما أثبته عدد من الدراسات أن السكريات والنشويات لا تحسن من الحالة المزاجية، لكنها فى بعض الحالات تزيد من العصبية بسبب اضطراب مستويات السكر فى الدم الناتجة عنها.

وتابع أن القهوة والشاى يزيدان من الشعور بالقلق والتوتر، لاحتوائهما على الكافيين الذى يعمل على إفراز هرمونات الإجهاد والتوتر فى المخ، وهذا بدوره يؤدى إلى الشعور بالقلق والوصول للعصبية فى العديد من الأشخاص.

وكما جاء فى التقرير فإن اعتقاد بعض الأشخاص أن اللجوء لشرب الخمر قد يقلل من الشعور بالتوتر والقلق، فهذا خاطئ، لأن الخمور لديها القدرة فى زيادة الشعور بالقلق والتوتر، فإذا كنت تعانى من التوتر والقلق فابتعد عن شرب الكحول حتى لا تكون أكثر عصبية وتوترا.

وحسب التقرير فإنه عند الشعور بالتوتر والقلق فيجب الابتعاد عن الأطعمة التى تحتوى على جلوتامات الصوديوم كالتى تتواجد فى الأطعمة الصينية والأكلات الجاهزة واللحوم المصنعة التى تزيد من التوتر والقلق.