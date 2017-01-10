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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق مكاسب طائلة وتشعر بنشاط شديد

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق مكاسب طائلة وتشعر بنشاط شديد حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تحقق مكاسب طائلة وتشعر بنشاط شديد

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالذكاء والخيال الواسع والقدرة الكبيرة على التكيف لكن يعيبه أنه شديد الاندفاع وغير حاسم.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى

قد يجد الطلاب من أبناء هذا البرج خيارًا مهنيًا جديدًا عن طريق صديق أو دليل، وقد ينتهى بهم المطاف فى اتخاذ خيار يمنحهم بداية لحياتهم المهنية، أما من يعملون بالفعل فمن الممكن أن يكون اليوم جيدًا بالنسبة لهم للبدء فى أى مشروع وسيلعبون دور القائد الجيد.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

من المحتمل أن تواجه اليوم اختبارًا يقيس مدى قوة الحب الذى تعيشه ومدى التزامك تجاهه، ويجب أن تضع فى اعتبارك أن شريك حياتك قد وضع ثقته التامة فيك وأنت بحاجة إلى اجتياز هذا الاختبار إذا كنت ترغب فى الاستمرار فى علاقة سعيدة ومرضية.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحى

أنت تشعر بالنشاط اليوم وتشعر بأنك خال من الإجهاد وتستطيع تحمل مسؤولية محيطك والناس من حولك، وقد تؤثر على المحيطين بك وتمنحهم الإيجابية وتشعل نار الحماس.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

هذا هو الوقت المناسب لبذل أقصى مجهودك وما يمكنك أن تفعله من أجل ما تؤمن به، وقريبًا جدًا ستجنى مكاسب طائلة فلديك أفكار مميزة تحتاج الآن لتنفيذها ومنحها كل ما لديك من اهتمام.


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مصر 365

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