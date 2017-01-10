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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلافات فى العمل

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلافات فى العمل حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلافات فى العمل

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على المستوى الصحى والعاطفى والمهنى، خفة الظل من أكثر الصفات التى تميز أبناء هذا البرج.

 

برج الدلو على المستوى العاطفى

سوف تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مع شريك الحياة، فالأمور هادئة بعض الشىء هذا اليوم مما يسمح لكما بجلسة هادئة تتحدثان فيها سويًا عن أبرز الخلافات التى حدثت بينكما فى الفترة الماضية.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى

فرصة عمل كبيرة تنتظرك خلال الأيام المقبلة، حيث إنه من المفترض كذلك أن تسعى إلى تحقيق بعض أحلامك المهنية خلال هذه الأيام، فعليك أن ترتب أولوياتك.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى

تشعر اليوم بالاطمئنان والراحة، خصوصًا بعد أن تحصل على أخبار جيدة تتعلق بصحة أحد أفراد أسرتك، حيث من المتوقع أن تنتهى أزمته الصحية نهائيًا.

 

توقعات علماء الفلك لك المرحلة المقبلة

من المتوقع أن تحدث بعض الخلافات على مستوى العمل، عليك أن تبقى هادئًا بعض الشىء حتى تستطع التعامل مع هذه الخلافات.


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مصر 365

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