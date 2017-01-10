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مرتضى منصور ضاحكاً عن شراء "باولو" بـ 15 مليون جنيه: "مقدرش أدفع"

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مرتضى منصور ضاحكاً عن شراء "باولو" بـ 15 مليون جنيه: "مقدرش أدفع" مرتضى منصور ضاحكاً عن شراء "باولو" بـ 15 مليون جنيه: "مقدرش أدفع"

>كتب أحمد طارق

علق مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ضاحكاً على المقابل المادى الذى اشترطه المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، بالحصول على 15 مليون جنيه من أجل الاستغناء عن مهاجمه حسام باولو، لصالح القلعة البيضاء.

 

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت": "مع احترامى لنادى سموحة، وباولو اللى رغبته أن ينضم للزمالك، لكن المبلغ مبالغ فيه، ومقدرش أدفع المبلغ المعروض".

 

وأضاف مرتضى منصور، أن رئيس سموحة عرض عليه ضم أيمن أشرف لصفوف الزمالك، خاصة بعد أن نما إلى علمه توقيع اللاعب للنادى الأهلى دون إخطار ناديه، مشيراً إلى أنه لم يتم التطرق للحديث عن المقابل المادى للصفقة لحين إبداء محمد حلمى المدير الفنى رغبته فى ضم اللاعب من عدمه.


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