أخبار الرياضة اليوم الاثنين 9/1/2017.. محمد صلاح يتوجه للقاء الرئيس السيسي

كتب أحمد سمير

شهدت الرياضة المصرية أخبارا عديدة اليوم الاثنين 9/1/2017، وكان من أبرزها استضافة الرئيس السيسي اليوم فى القصر الرئاسى، لـ محمد صلاح لاعب روما الإيطالى ومنتخب مصر، بعد مبادرته الحسنة بالتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر".

محمد صلاح يتوجه للاتحادية بصحبة وزير الرياضة للقاء الرئيس السيسي

وقالت مصادر مقربة من اللاعب، إن صلاح تلقى دعوة من رئاسة الجمهورية للقاء الرئيس السيسى، بعد مبادرة نجم منتخب مصر بالتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 5 ملايين جنيه.

وفد تورينو فى الزمالك لاستعارة مصطفى فتحى

وصل وفد تورينو الإيطالى، إلى مقر نادى لعقد اجتماع مع مجلس الزمالك، لحسم الحصول على خدمات مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائى.

عبد الفتاح: لن نستعين بحكام أجانب مرة أخرى لإدارة مواجهات القمة

أوضح عبد الفتاح، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "أون سبورت" أنه لن يتم الاستعانة بحكام أجانب لإدارة أى لقاء بالدورى الممتاز، بداية من الدور الثانى للمسابقة، حتى لقاءات القمة بين الأهلى والزمالك، مشيراً إلى أن هذا النظام سينتهى، خاصة فى ظل وجود كوادر تحكيمية فى مصر على أعلى مستوى.

رمضان صبحى يقترب من أندرلخت البلجيكى بعد رفض العودة للأهلي

يقترب رمضان صبحى، صانع ألعاب ستوك سيتى الإنجليزى، من الرحيل لأندرلخت البلجيكى على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر.

رسميا.. المنتخب يصطحب 24 لاعبا للجابون

قرر هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، اصطحاب حمادة طلبة مدافع المصرى البورسعيدى، مع قائمة الـ 23 لاعبا الذين تم اختيارهم للمشاركة فى الأمم الأفريقية تخوفا من عودة الإصابة بشد فى الخلفية لحجازى إلى جانب أن طلبة يجيد فى أكثر من مركز.

الشرقية يطلب ضم ثنائى الأهلى فى يناير

طلب نادى الشرقية من الأهلى، التعاقد مع مصطفى فرماوى مدافع فريق الشباب وزميله مصطفى عزت، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبلغ مسئولو الشرقية، إدارة الأهلى رغبتهم فى ضم اللاعبين فى فترة الانتقالات الشتوية حتى نهاية الموسم الجارى.

قياس نسبة الدهون للاعبى الأهلى وبرنامج غذائى خاص استعدادًا للزمالك

خضع لاعبو الأهلى لإجراء قياسات نسبة الدهون فى الجسم خلال تدريبات الفريق التى أقيمت صباح اليوم الاثنين، فى إطار سعى الجهاز الطبى لوضع ملف شامل لكل اللاعبين مع بداية الدور الثانى.

حسام غالى: الموسم المقبل الأخير لى ولم يطلب منى الاعتذار لجهاز المنتخب

قرر حسام غالى قائد الأهلى، أن يكون الموسم المقبل هو الأخير له فى الملاعب داخل المستطيل الأخضر، موضحاً فى تصريحات صحفية اليوم، أن الموسم المقبل سيكون الأخير له فى الملاعب، مكتفيا بما قدمه خلال مسيرته منذ أن تم تصعيده للفريق الأول للأهلى عام 2000

فى اجتماع أساطير الفيفا.. أبوتريكة يرحب بزيادة عدد منتخبات المونديال

رحب محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية الأسبق، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة فى بطولات كأس العالم لكرة القدم.

كان السويسرى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد عقد صباح اليوم الاثنين، بمقر الاتحاد بزيوريخ، اجتماعا مع نخبة من نجوم الكرة العالمية "أساطير الفيفا" ومن بينهم أبوتريكة، على هامش الاحتفالية السنوية الكبرى التى يقيمها "فيفا" لاختيار وتكريم نجوم اللعبة خلال العام 2016.