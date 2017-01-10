المصرى يطلب أوسا من إنبى على سبيل الإعارة

كتب احمد وجيه

طلب مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية من مسئولى إنبى الحصول على خدمات محمد عبد المنصف حارس مرمى نادى إنبى لمدة ستة أشهر، وذلك بناء على طلب الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن.

وعلم "اليوم السابع" أن حارس الفريق البترولى رحب بعرض النادى المصرى وينتظر رد الجهاز الفنى لإتمام الإعارة إلى النادى البورسعيدى. وينتظر مسئولى النادى المصرى الرد الرسمى من مجلس إدارة نادى إنبى لإتمام الصفقه. وكان النادى المصرى قد أعلن حاجة الفريق لتدعيم صفوفه بحارس مرمى ومهاجم بعد قرار اتحاد الكرة المصرى بعودة نظام الاستبدال.