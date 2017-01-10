اتحاد كرة السلة يعلن جدول دورى سوبر السيدات

كتبت ياسمين يحيى

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة خالد القوصى عن جدول الدور التمهيدى من بطولة دورى السوبر للسيدات والمقرر أن ينطلق فى الفترة من ٢٧ يناير وحتى ٣ فبراير المقبل.

نظام دورى سوبر كرة السلة للسيدات

المجموعة الأولى تم تقسيمها إلى مجموعتين أ وب، وهم فرق كرة السلة أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن، ويلتقى خلال اليوم الاول كلا من الاهلى مع الزهور، والجزيرة مع سموحة، والشمس مع سبورتنج، اما الصيد فيلتقى مع هليوبوليس.

تقسيم فرق دورى سوبر سيدات كرة السلة

على مستوى المجموعة الثانية فتم تقسيمها أيضا إلى مجموعتين ج ود، وهم فرق كرة السلة أصحاب المراكز من التاسع إلى السادس عشر، ويلتقى خلال اليوم الأول كلا من الترسانة مع الغابة، ووادى دجلة مع المعادى، و٦ أكتوبر مع مصر للتأمين، والترام مع مدينة نصر.

وجاء تحديد موعد بطولة دورى سوبر كرة السلة الأرضيات عقب انتهاء فعاليات البطولة العربية للمنتخبات والتى أقيمت بصالة استاد القاهرة فى الفترة من ٣٠ ديسمبر وحتى ٨ يناير الجارى. ويذكر أن بطولة دورى مرتبط كرة السلة فاز بها الأهلى على مستوى الرجال والسيدات هذا الموسم.