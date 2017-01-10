ثنائى الأولمبياد يتسلمان جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى

كتبت ياسمين يحيى

تسلم الثنائى هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو. وسارة سمير لاعبة منتخب رفع الأثقال، وسام الإبداع الرياضى لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم، وقام بتسليم الجوائز أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة جائزة مكتوم للإبداع الرياضى.

وفاز بالجائزة كل من هداية ملاك بطلة الأوليمبياد وصاحبة الميدالية البرونزية. وكذلك سارة سمير، بالإضافة إلى الحكم أحمد حلمى قورة فى القوس والسهم كأفضل حكم عربى، وجمعية ساتوك؛ ويذكر أن مركز بن راشد آل مكتوم أعلن عن الفائزين بالجوائز خلال نوفمبر الماضى بينما تم تسليم الجوائز أمس.