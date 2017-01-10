المتهمون ببيع الحمير لمحلات الكباب: كنا بنخنقها ونبيع لحومها عشان رخيصة

القليوبية – محمد قاسم

أدلي المتهمون بخنق الحمير وبيعها نافقة لمحلات الكباب والكفتة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم 16 حمارا بينهم 4 حمير نافقة بمنطقة نائية تابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وقال المتهمون في اعترافاتهم وهم كل من " محمد م ع " – عاطل – و " محمد أ أ " – عاطل – و " إبراهيم م أ " – عاطل – قررنا أن نجمع الحمير المريضة من أحد أسواق الحمير ونشتريها بثمن رخيص بسبب مرضها وبعدها نخنقها بحبل حتي الموت ونحملها علي سيارة نقل الي مدينة طنطا.

وأضاف المتهمون أمام رجال مباحث التموين كنا ننوي سلخ الحمير وتقطيعها إلي أجزاء تمهيدا لتوزيع لحومها علي محلات الكباب والكفتة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية ولكن تم ضبطنا أثناء ذهابنا بالسيارة وعليها الحمير في طريق مصر اسكندرية الزراعي عند مدينة بنها.

وكانت مباحث التموين بالقليوبية تمكنت من ضبط سيارة نقل على طريق دملو بمنطقة نائية بمركز بنها علي طريق مصر اسكندرية الزراعي محملة بعدد 16 حمارا منهم 4 حمير نافقة وتم ضبط المتهمين وهم كل من " محمد م ع " – عاطل – و " محمد أ أ " – عاطل – و " إبراهيم م أ " – عاطل – وبمواجهتهم اعترفوا أنهم يقومون بشراء الحمير المريضة بأسعار زهيدة ويقومون بخنقها حتي الموت وينقلونها بالسيارة الي مدينة طنطا لبيعها لمحلات الكباب والكفتة.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 818 إدارى مركز شرطة بنها لسنة 2017 وبعرضه علي النيابة العامة أمر المستشار حسن والي رئيس نيابة مركز شرطة بنها بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيق ووجه للمتهمين تهمة الغش وتداول سلعة غير صالحة للاستخدامي بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية.