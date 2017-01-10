"القومى للمرأة" بالإسماعيلية يسلم مشروعات التمكين الاقتصادى السبت المقبل

الإسماعيلية – جمال حراجى

أجرت ماجدة النويشى، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع الاسماعيلية، وجيهان دياب ولبنى ذكى عضوا المجلس، زيارة لقرية البياضية بالقنطرة غرب، وذلك للتأكيد على جاهزية تسليم المشروعات التى تم الاتفاق عليها أثناء زيارة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وتوزيعها لوثائق المشروعات للتمكين الاقتصادى لسيدات قرية البياضية.

وأكدت ماجدة النويشى، مقرر المجلس بالإسماعيلية، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تسليم المشروعات السبت المقبل بمقر القرية، كما سيتم تجميع الأبحاث الجديدة للوقوف على التمكين الاقتصادى للمرأة فى قرية البياضية.