بالصور.. ورشة عمل بنقابة المهندسين لأصحاب 58 مصنعا ببور سعيد

بورسعيد – محمد عزام

عقدت نقابة المهندسين ببورسعيد، مساء اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة متطلبات واحتياجات الشباب الحاصل على 58 مصنع في المنطقة الصناعية جنوب المحافظة؛ وذلك بمقر نقابة المهندسين؛ وبحضور المهندس حسين رحيمه، نقيب المهندسين، وأعضاء لجنة التقييم والاختيار، والدكتور محمد الغندور، استشاري المشروع، ومجموعة من ممثلي أصحاب المصانع.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الغندور، المهندس الاستشاري للمشروع، إنه يجب على أصحاب المصانع الاستقرار على الأوضاع التي يريدونها داخل المصنع من تجهيزات أو بناء الدور العلوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حولها.

وأكد المهندس هشام محجوب، أحد أعضاء اللجنة التقيمية للشباب الحاصلين على المصانع، أنه تم اختيارهم وفقاً لشروط تم وضعها هي أن يكون السن أقل من 45 سنة، ومن أبناء المحافظة من أصحاب الكفاءة والخبرة؛ مشيراً إلى أنه تم اتخاذ القرار ليكون المصنع عن طريق الشراكة بين اثنين أو أكثر، ودار حوار بين أصحاب المصانع وبعض المهندسين المتخصصين لشرح الأمور العالقة في أذهانهم بخصوص وضع المصنع الداخلي والتقسيمات ووضع الماكينات الخاصة بهم، وكيفية الاستخدام الأمثل للمساحة .

جدير بالذكرأنه قد تم اختيار 128 شابًا وفتاة من ذوي الخبرات الفنية المختلفة في الملابس الجاهزة؛ بناءً على تشكيل لجنة من قبل محافظة بورسعيد مكونة من ممثلين عن جمعية المتسثمرين واتحاد الصناعات الصغيرة والشئون القانونية بالمحافظة والمنطقة الصناعية والصندوق الاجتماعي للتنمية؛ لاختيار الشباب حصولاً على 58 مصنعاً بهذا المشروع .