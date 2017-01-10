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السيسى: مصر تعيش حرب حقيقية والإعلام والرأى العام غير منتبهين

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السيسى: مصر تعيش حرب حقيقية والإعلام والرأى العام غير منتبهين السيسى: مصر تعيش حرب حقيقية والإعلام والرأى العام غير منتبهين

>كتب حسن مجدى


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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تعيش حالة حرب حقيقية، وحجم العمليات التي تشهدها البلاد الآن، مماثل للعمليات فى الفترة من 1967 وحتى 1970 حينما قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبادرة وقف إطلاق النار، لكن الحشد الإعلامى والرأى العام غير منتبهين للأمر.

 

وأوضح الرئيس خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج " كل يوم " على قناة ON E، أن هذه هى ظروف مصر، وتلك هى الحالة المصرية والواقع الإعلامى منذ 2011، لافتا إلى أنه حتى المفكرين والمثقفين حينما نقول لهم "خلوا بالكم من اصطفاف الدولة المصرية يتصوروا أننا نقول لهم هذا من أجل مبرر لشىء ما"، مضيفا "من المؤلم أن تجد الناس بعيدين تماما عن حجم التحديات".

 


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