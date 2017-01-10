السيسى: إدارة ترامب أكدت أن مصر البلد الوحيد الذى يواجه الإرهاب بشجاعة

كتب حسن مجدى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإدارة الأمريكية الجديدة أكدت أن "مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم، التى تواجه الإرهاب بشجاعة وجراءة وصدق، ونحن تخلينا عنها ولن نفعل هذا بعد الآن".

وأشار الرئيس، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج كل يوم، المذاع على قناة OnE ، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تقول هذا لأنها ترى ولديها أجهزتها ومحلليها ويشاهدون ماذا تفعل مصر بالإنابة عن العالم، مشددا على أنه لولا جهود مصر، لما تمكنت هذه المنطقة من الصمود أمام الإرهاب وكانت ستصبح أكثر اشتعالا.

ووجه الرئيس الشكر والتقدير للمواطن المصري، الذى رغم كل الشائعات والمؤامرات التى تحاك بالدولة، تمكن أن يرى ويقول لمصر "أنا جنبك ومش هسيبك"، ورغم كل الإجراءات القاسية للغاية التى اتخذت للضغط على المواطن المصرى، تنبه وحافظ على بلده.