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خبير أمنى: هناك دول وجدت فى الإرهاب فرصة لاستثمار مصالحها

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خبير أمنى: هناك دول وجدت فى الإرهاب فرصة لاستثمار مصالحها خبير أمنى: هناك دول وجدت فى الإرهاب فرصة لاستثمار مصالحها

خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة مدير مركز الوطني للدارسات الأمنية، إن الأجهزة الاستخباراتية التي تعلن أن أجهزتها ستدحر الإرهاب، هو أمر للاستهلاك الإعلامي فقط، لتسكين الرأي العام، ولمحاولة الظهور بالوجه الأخلاقي على المستوى السياسي والأمني، ولكن حقيقة الأمر أن هذا لا يحدث على الإطلاق.

وأكد عكاشة، خلال مشاركته في برنامج “ساعة من ” مع الإعلامي محمد المغربي، الإثنين، أن تلك الدول وجدت أن الإرهاب ليس فرصة فقط بل مسار للاستثمار في تحقيق مصالحه وإنهاك الخصوم وإدخالهم في معارك استنزافية تعطله عن أي خطوات مستقبلية.

وألمح عكاشة، إلى أن الإيذاء الذي يصل لتلك الدول يرون أنه مازال تحت السيطرة ويمكن استيعابه، لكن الأهداف الاستراتيجية على مستوى مناطق، مثل منطقة الشرق الأوسط مازال الإرهاب هو السلاح الذي يحقق له أهدافه وخططه المستقبلية، مضيفًا: المعادلات تدار داخل إسرائيل حول ضرورة إنهاك كافة دول المنطقة بصورة أو بأخرى ومن بينها الإرهاب.

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