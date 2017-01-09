أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

باحث إسلامي: اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية في سيناء

Google+ Print
باحث إسلامي: اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية في سيناء باحث إسلامي: اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية في سيناء

الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان

قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن الولايات المتحدة استخدمت خطر الإرهاب كفرصة وليس تهديد وذلك لخدمة مصالحها، وربما هناك توافق بين الدول الغربية والولايات المتحدة على عدم القضاء على الإرهاب ولكن تحجيمه وصنع مسارات له تحقق مصالحهم.

وأضاف بان خلال مشاركته في برنامج “ساعة من ” مع الإعلامي محمد المغربي، الاثنين، أن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل هي ما يحجم دعم الولايات المتحدة لمصر بالصور والمعلومات من خلال الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد إسرائيل من دائرة الأعداء وضلوعها في توفير الانتظام اللوجيستي لهذه المجموعات، متسائلا: لماذا لا تقوم تلك الجماعات الإرهابية لضرب الجيش الإسرائيلي في كل البلاد التي يتواجدون فيها.
> وأوضح بان، أن إسرائيل ستبقى عدوا لمصر وليس من المستبعد أن تكون نجحت في اختراق تلك المجموعات وتمويلها وتوفير إمداد لوجستي لها، ما يجعلها أداة استنزاف للجيش المصري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأخبار - مصر والمغرب وبنجلادش تحصد المراكز الاولى فى ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم