باحث إسلامي: اتهامات لإسرائيل بالوقوف وراء الأعمال الإرهابية في سيناء

قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أحمد بان، إن الولايات المتحدة استخدمت خطر الإرهاب كفرصة وليس تهديد وذلك لخدمة مصالحها، وربما هناك توافق بين الدول الغربية والولايات المتحدة على عدم القضاء على الإرهاب ولكن تحجيمه وصنع مسارات له تحقق مصالحهم.

وأضاف بان خلال مشاركته في برنامج “ساعة من مصر” مع الإعلامي محمد المغربي، الاثنين، أن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل هي ما يحجم دعم الولايات المتحدة لمصر بالصور والمعلومات من خلال الأقمار الصناعية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد إسرائيل من دائرة الأعداء وضلوعها في توفير الانتظام اللوجيستي لهذه المجموعات، متسائلا: لماذا لا تقوم تلك الجماعات الإرهابية لضرب الجيش الإسرائيلي في كل البلاد التي يتواجدون فيها.

> وأوضح بان، أن إسرائيل ستبقى عدوا لمصر وليس من المستبعد أن تكون نجحت في اختراق تلك المجموعات وتمويلها وتوفير إمداد لوجستي لها، ما يجعلها أداة استنزاف للجيش المصري.