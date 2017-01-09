حبس قاتل جاره بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قرر قبل قليل أحمد الصراف وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة إيتاى البارود بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور بسكرتارية محمد سمك ومحمد الشرقاوى حبس قاتل جاره اليوم أخذا بالثأر 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة بمعرفة الطبيب الشرعى .

وكان قد لقى شخص مصرعه من عائلة "الجيار" بقرية "ششت الأنعام" بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وكان اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى، بمقتل شخص بموقف سيارات قرية "ششت الإنعام" مركز إيتاى البارود.

وانتقل على الفور إلى مكان الواقعة، العميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية، وتبين مقتل (وليد ع. ) بطلق نارى، على يد (محمد س. )، أثناء تواجده بموقف السيارات بمدخل القرية.

وتبين أن الدافع وراء الجريمة، خصومة ثأرية بين العائلتين، ترجع لعدة سنوات، حينما قتل أحد أفراد عائلة "الجيار"، شخصا ينتمى لعائلة "عابدين" يدعى محمد أحمد عابدين، إثر مشاجرة لخلافات بينهما، وأُلقى القبض عليه، وجرت محاكمته، وعوقب بالسجن، وتم التصالح بين العائلتين ودفعت عائلة القاتل الدية لعائلة القتيل، لكن تجددت الخلافات مرة أخرى اليوم، بمقتل أحد أبناء عائلة "الجيار".

ونُقلت جثة القتيل إلى مشرحة مستشفى إيتاى البارود العام، وألقى رجال المباحث، القبض على القاتل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 835 جنح مركز إيتاى البارود لسنة 2017 ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أصدرت قرارها السابق .