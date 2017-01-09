أخبار عاجلة

تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن -
هيومن رايتس ووتش: تفجير الكنيستين «عمل همجي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

940 ألف جنيه الخسائر المبدئية لحادث تفجير كمين «المطافئ» بالعريش

Google+ Print
940 ألف جنيه الخسائر المبدئية لحادث تفجير كمين «المطافئ» بالعريش 940 ألف جنيه الخسائر المبدئية لحادث تفجير كمين «المطافئ» بالعريش

مراسل «ONA»

أعلنت مصادر بديوان عام محافظة شمال سيناء، عن أن الخسائر المبدئية لحادث تفجير كمين المطافئ بالمساعيد، بلغت 940 ألف جنيه، بخلاف المنقولات، والتي تقوم لجنة من التضامن الاجتماعي بحصرها وتقدير قيمتها.

وقالت المصادر، أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء ، تقوم بحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية الخاصة بالمواطنين.

وكان محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة، رئيس مركز ومدينة العريش، وعضوية مندوبين من الشؤون القانونية والشؤون المالية بالديوان العام، ومندوب من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش، وذلك لحصر الخسائر التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية التي أضيرت جراء التفجير، تمهيدًا لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا