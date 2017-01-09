940 ألف جنيه الخسائر المبدئية لحادث تفجير كمين «المطافئ» بالعريش

مراسل «ONA»

أعلنت مصادر بديوان عام محافظة شمال سيناء، عن أن الخسائر المبدئية لحادث تفجير كمين المطافئ بالمساعيد، بلغت 940 ألف جنيه، بخلاف المنقولات، والتي تقوم لجنة من التضامن الاجتماعي بحصرها وتقدير قيمتها.

وقالت المصادر، أن اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء ، تقوم بحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية الخاصة بالمواطنين.

وكان محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة، رئيس مركز ومدينة العريش، وعضوية مندوبين من الشؤون القانونية والشؤون المالية بالديوان العام، ومندوب من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش، وذلك لحصر الخسائر التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية التي أضيرت جراء التفجير، تمهيدًا لصرف التعويضات المناسبة للمتضررين.