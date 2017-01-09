ننشر كواليس جلسة أحمد مرتضى مع مندوب تورينو

كتب عمرو جاب الله

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، عن كواليس الجلسة التي عقدت اليوم، مع مندوب تورينو الإيطالي والعرض المقدم لاستعارة مصطفي فتحي لمدة ستة أشهر بنية الشراء النهائي.

قال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة، العرض هو نفس العرض الذي أرسل من قبل باستعارة اللاعب مقابل 500 الف يورو مع دفع 2 مليون يورو في حالة الشراء النهائي

.

أضاف احمد مرتضي أنه طالب بشكل مبدئي بزيادة المقابل المالي للاعارة رافضا الافصاح عن القيمة التي طلبها على أن يحصل عليها النادي فور توقيع العقود.

أشار عضو مجلس الزمالك، ان كافة التفاصيل الجلسة سينقلها الي المجلس لحسم الأمر في جلسة الغد مع مندوب النادي الإيطالي.

وحضر جلسة اليوم كلا من اسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، شربف إسلام مدير التسويق، أحمد يحيي ويحيي علي وكيلي أعمال اللاعب