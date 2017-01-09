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السيسي: ضبط ألف طن متفجرات خلال الـ3 شهور الأخيرة

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السيسي: ضبط ألف طن متفجرات خلال الـ3 شهور الأخيرة السيسي: ضبط ألف طن متفجرات خلال الـ3 شهور الأخيرة

الرئيس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القوات المسلحة تمكنت من ضبط ألف طن متفجرات، في سيناء خلال الثلاثة شهور الأخيرة.
> وأضاف السيسي- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “O en”، مع الإعلامي عمرو أديب، اليوم الاثنين، أن الجيش تمكن أيضًا من تدمير مخازن تحت الأرض بداخلها آلاف الأطنان الأخرى من المتفجرات، تم حشدها على مدى سنوات طويلة، من أجل إشاعة الفوضى في ”.
> وتابع الرئيس تعليقا على حادث كمين العريش الذي استهدفه مسلحون صباح اليوم الاثنين، أن “يوجد حجم تحدي كبير لكن الكتلة هتبقى كتل، وحجم التحدي كان كبير والمصريين هم اختاروا التحدي، حيث ان الدنيا كلها كنت بتتحرق في اتجاه وانتم رفضتوا ذلك”.
> وتابع أن ماحدث كان يمكن أن تكون خسائره أكبر بكثير وأن يترتب عليه سقوط ضحايا أكثر، ولكن نحن نعمل على الحفاظ على أرواح المدنيين.
> وكشف الرئيس السيسي عن وجود 41 كتيبة من الجيش تضم 25 ألف مقاتل في سيناء، بالاضافة إلى الذخائر والإعاشة الخاصة بهم، وهذا جزء واحد من حجم الموارد التى تم حشدها لتلك المواجهة.

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