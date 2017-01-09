السيسي : مصر تواجه الإرهاب بمفردها وسيناء بها 41 كتيبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر هي من تواجه الإرهاب بمفردها.

> وأضاف الرئيس السيسي خلال مداخلة لبرنامج “كل يوم” على فضائية “O en” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء اليوم الاثنين، تعليقا على حادث كمين العريش الذي استهدفه مسلحون صباح اليوم الاثنين، أن “يوجد حجم تحدي كبير لكن الكتلة هتبقى كتل، وحجم التحدي كان كبير والمصريين هم اختاروا التحدي، حيث ان الدنيا كلها كنت بتتحرق في اتجاه وانتم رفضتوا ذلك”.

> وتابع أن ماحدث كان يمكن أن تكون خسائره أكبر بكثير وأن يترتب عليه سقوط ضحايا أكثر، ولكن نحن نعمل على الحفاظ على أرواح المدنيين.

> وكشف الرئيس السيسي عن وجود 41 كتيبة من الجيش تضم 25 ألف مقاتل في سيناء، بالاضافة إلى الذخائر والإعاشة الخاصة بهم، وهذا جزء واحد من حجم الموارد التى تم حشدها لتلك المواجهة.