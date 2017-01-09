بالصور..مدافع المياه تستقبل أولي رحلات الخطوط الفرنسية بمطار القاهرة

نظمت شركة ميناء القاهرة الجوي، احتفالًا بمهبط مطار القاهرة، لاستقبال أول رحلة للخطوط الفرنسية بمبني الركاب رقم “٢” الجديد بالمطار، وذلك فور وصولها من باريس.

وصرح المحاسب محدي اسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أنه تم نقل شركة الخطوط الجوية الفرنسية، مساء اليوم، إلي مبنى الركاب الجديد “٢” بالمطار بدلًا من مبنى الركاب رقم “١” ، ووصلت رحلة الشركة رقم 570 طراز 787-900 ، وعلى متنها 262 راكبًا، وكان على متنها مدير المبيعات الدولية ومدير مبيعات الشرق الأوسط، واحتفلت الشركة بهبوط أول طائرة من هذا الطراز ( 787-900 ) بأطلاق مدافع المياه احتفالًا بالطائرة، كما هو متبع بمجال الطيران تحت إشراف اللواء أيمن عبدالفتاح نائب مدير أمن مطار القاهرة الجوي.

وأضاف مجدى اسحاق، أن الخطوط الفرنسية هي سابع شركة تنتقل للعمل بمبنى الركاب الجديد رقم “٢”، وذلك بعد انتقال كلًا من شركات طيران الجزيرة، والكويتية، والأردنية، والمغربية، والبريطانية، والسعودية، وأنه من المقرر نقل شركات الطيران تباعًا إلى مبنى الركاب رقم “٢” .